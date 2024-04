Highlights e gol Monterosi Tuscia-Giugliano 3-1, Serie C 2023/2024 girone C (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Monterosi Tuscia-Giugliano 3-1, match della trentaseiesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024. Vittoria importante per i padroni di casa, che si impongono grazie alla doppietta di Eusepi e alla rete di Silipo nel recupero dopo che Salvemini aveva provato a rimettere in partita gli ospiti. Il Monterosi si rilancia così in vista dei playout, in cui i laziali avranno il difficile compito di provare a giocarsi la salvezza. Il Giugliano resta comunque in zona playoff a 180′ dal termine della stagione regolare.