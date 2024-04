Il video con highlights e gol di Brindisi-Sorrento 2-0, match valido per il 36° turno del girone C della Serie C 2023/2024. Al “Fanuzzi” arriva la terza vittoria consecutiva per i padroni di casa, che continuano a onorare il campionato in maniera ammirevole nonostante la retrocessione in Serie D sia già aritmetica. Nel primo tempo è Labriola a firmare il vantaggio, il Sorrento non riesce a reagire e nel finale di partita arriva anche il raddoppio di Guida a chiudere i conti.