Highlights e gol Lucchese-Juventus U23 1-0, recupero Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 7

Il video con highlights e gol di Lucchese-Juventus U23 1-0, match valevole come recupero dell’ottava giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Vittoria allo scadere per i rossoneri, che si rilanciano in chiave playoff grazie alla grande punizione di Rizzo Pinna al 90′. Per i bianconeri invece arriva un’altra sconfitta a complicare ulteriormente una classifica tutt’altro che rosea.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS