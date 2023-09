Highlights e gol Spal-Perugia 1-2: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Prima sconfitta per la Spal, il Perugia vince 2-1 in rimonta nella terza giornata di Serie C 2023/24. Valentini la sblocca, sul finale di prima frazione sono i biancorossi a ribaltare la situazione: al 41esimo è Iannoni che sfrutta al meglio l’imbucata di Mezzoni e l’errore di Del Favero, nei secondi finali è poi Vasquez a mettere a segno l’1-2 definitivo. Di seguito il video con gli highlights.