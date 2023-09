Coppa Davis 2023: l’Italia si prende anche il doppio col Cile, Musetti e Sonego vincono in rimonta

L’Italia si prende anche il doppio col Cile e trova il terzo punto chiudendo 3-0 questo secondo scontro dei gironi di Coppa Davis. A Bologna dopo la brutta giornata di mercoledì in cui siamo stati sorpresi dal Canada, è riscatto azzurro con i sudamericani, battuti sia nei due singolari che nel doppio, in tutti e tre i casi con vittorie in tre set e in rimonta per Arnaldi su Garin, Sonego su Jarry e poi per Musetti e Sonego contro Barrios Vera e Tabilo. Un risultato positivo, ma che paradossalmente non ci consegna interamente nelle nostre mani il destino in ottica Malaga, visto che un 3-0 del Cile sul Canada domani renderebbe inutile la partita contro la Svezia e ci estrometterebbe comunque, mentre battendo gli svedesi domenica e con un successo del Cile per 2-1 o del Canada con qualsiasi punteggio voleremo alle Finals.

Nel primo set subito due palle break del Cile sul servizio di Sonego, ma è lo stesso piemontese a toglierci dai guai ai vantaggi. Si va ai vantaggi anche nel turno al servizio di Musetti, che però esce dal pantano e ci porta sul 2-1. Più agevoli i turni al servizio dei nostri rivali, fino alla palla break italiana con la discesa a rete di Musetti, ma Barrios Vera e Tabilo si salvano e si portano sul 4-4. Dopo tre palle break annullate dal nostro duo, che ai vantaggi tiene la battuta per il 5-4, turni abbastanza comodi per chi serve e si va così al tie-break, che però premia i cileni: 7-3, troppi errori della coppia italiana che deve ancora rimontare come nei due singolari. Detto-fatto, anche se con dei problemi in avvio, visto che il Cile trova il break a causa del doppio fallo beffardo. Grazie a un Musetti divino (rovescio incredibile per procurarsi la palla break) troviamo l’immediato controbreak, poi Sonego infiamma Bologna ed è break per l’Italia, che a questo punto si porta avanti nel punteggio e tiene botta fino al nono game in cui arrivano due set point, uno convertito, per il 6-3. Terzo set davvero incerto: le uniche palle break sono per l’Italia, ben due nel quarto game, le annullano però Barrios Vera e Tabilo, poi da lì in avanti ecco una serie di turni di battuta abbastanza agevoli per le due coppie. Si va ancora al tie-break, ma l’Italia è dominante: Musetti e Sonego trovano il 7-2 che ci ridà speranze per Malaga.