Highlights e gol Reggiana-Recanatese 1-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 28

Gli highlights e i gol di Reggiana-Recanatese, match valevole per la trentacinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Semplice 1-1 tra le due compagini, con i padroni di casa che si portano in avanti con Kabashi, al 13′. Pareggio che arriva nel secondo tempo, con Alfieri, al minuto 51′. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.