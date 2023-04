Ligue 1 2022/2023: segna Openda e il Lens vince in casa del Rennes 1-0

Il Lens vince 1-0 in trasferta contro il Rennes nel match valido per la 29ª giornata di Ligue 1 2022/2023. Scontro di alta classifica tra la terza e la quinta del campionato. Partita aperta che viene sbloccata da Openda, che riparte da dove aveva lasciato prima della sosta nazionali. Il belga classe 2000 aveva segnato 5 gol nelle ultime due partite prima della pausa, compresa la storica tripletta in 4 minuti contro il Clermont, e segna la rete che porta i giallorossi in vantaggio a fine primo tempo. La squadra di Haise amministra il vantaggio e trova un successo pesantissimo che gli permette di agganciare e superare il Marsiglia al secondo posto a 60 punti con 6 punti di margine sul Monaco 4° e 6 punti di distacco sul Psg in testa. Il Rennes non riesce ad avvicinarsi alla squadra del principato e resta fermo a 50 punti in 5ª posizione.