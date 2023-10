Highlights e gol Recanatese-Spal 1-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 27

La Recanatese vince di misura contro la Spal nella sesta giornata della Serie C 2023/24. A firmare la vittoria dei padroni di casa è Morrone al 19esimo minuto. Reti inviolate per gli ospiti che firmano l’ennesima sconfitta stagionale, stallando in dodicesima posizione. Di seguito il video con gli highligths.