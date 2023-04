Highlights e gol Piacenza-Pro Sesto 1-0, Serie C girone A 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con highlights e gol di Piacenza-Pro Sesto 1-0, match valido per la trentaseiesima giornata del girone A della Serie C 2022/2023. Al “Garilli” gli emiliani conquistano una vittoria fondamentale, che permette loro di sperare ancora nei playout per abbandonare l’ultimo posto in classifica negli ultimi 180′ della stagione regolare. Decisivo il gol di Plescia in avvio di secondo tempo, con la Pro Sesto che rischia di compromettere il proprio secondo posto in classifica.

GLI HIGHLIGHTS