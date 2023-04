De Zerbi sulla lite con Stellini: “Mi ha mancato di rispetto”. Il tecnico Spurs: “Non è successo nulla”

Roberto De Zerbi e Cristian Stellini, rispettivamente tecnico del Brighton e del Tottenham, hanno parlato al termine della partita valevole per la 30esima giornata di Premier League 2022/2023. Il tema principale sono state ovviamente le scintille tra i due, iniziate ancora prima della partita e sfociate in una doppia espulsione all’ora di gioco. “Sento che da parte sua non c’è stato rispetto – ha spiegato De Zerbi – Io sono abituato a rispettare tutti gli allenatori ed esigo che gli altri facciano lo stesso con me. Ma non gli ho detto brutte parole, solo la mia idea“.

IL VIDEO DELLA LITE

IL MOTIVO DELLA LITE

Più diplomatico Stellini, che non ha voluto gettare ulteriore benzina sul fuoco: “Non voglio parlare di quello che è successo in campo, è giusto che rimanga lì Personalmente non amo essere coinvolto in risse o cose del genere. Sono tranquillo e cerco di fare il mio lavoro, restando concentrato sul match. Sono una persona amichevole e lo sarò la prossima volta con De Zerbi“. Stellini ha poi ribadito: “Non è successo nulla, a volte noi italiani sembriamo aggressivi quando parliamo anche se non è così“.