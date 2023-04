Highlights e gol Olbia-Reggiana 1-2: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Olbia-Reggiana 1-2, match del girone B di Serie C 2022/2023 che sancisce la promozione in Serie B della Regia. Al 3′ è Cauz a sbloccare il risultato sugli sviluppi di una mischia da calcio d’angolo. A rispondere è Ragatzu con una grande punizione da posizione defilata. Ma poco dopo arriva il nuovo vantaggio degli ospiti con Guiebre. Nella ripresa la squadra di Diana si limita a gestire il risultato. E alla fine scatta la festa per entrambe: promozione per la Reggiana, salvezza per l’Olbia.