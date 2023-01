Highlights e gol Monopoli-Juve Stabia 1-0, Serie C 2022/23 (VIDEO)

di Marzia Bosco 53

Il Monopoli vince 1-0 contro la Juve Stabia, nel match valevole per la 23esima giornata del girone C di Serie C 2022/23. Biancoverdi che conquistano così l’ottava vittoria stagionale e raggiungono quota 30. I campani restano invece in quinta posizione con 33 punti. A firmare la vittoria dei padroni di casa è Mulè con una rete di testa messa a segno al 60esimo.