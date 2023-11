Highlights e gol Messina-Latina 0-3, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 39

I gol e gli highlights di Messina-Latina 0-3, match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al 38′ arriva il gol del vantaggio degli ospiti. Perfetto lancio di Di Livio e scatto super di Jallow, che si invola verso la porta e segna, 0-1. Al 58′ arriva il raddoppio con un angolo battuto perfettamente da Crecco. Sul primo palo Paganini anticipa Fumagalli e firma il suo secondo gol stagionale. Al 63′ arriva il tris. Difesa del Messina completamente sbilanciata e Del Sole ne approfitta per siglare la terza rete, 0-3. Ecco il video con le azioni salienti della gara.

GLI HIGHLIGHTS