Bundesliga 2023/2024, non si ferma il Bayer di Xabi Alonso: 4-0 all’Union Berlino. Vince anche il Lipsia

Prosegue senza sosta il cammino del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in vetta alla Bundesliga 2023/2024. Le “Aspirine”, davanti al pubblico amico della BayArena, hanno travolto per 4-0 l’Union Berlino portandosi a quota 31 punti e mantenendo due lunghezze di vantaggio sul Bayern Monaco. Il tecnico spagnolo continua a regalare spettacolo con oltre tre gol segnati in media a ogni partita di campionato. Oggi ad aprire le marcature è stato Grimaldo al 23′, tra l’altro pochi istanti dopo l‘infortunio muscolare che ha costretto Leonardo Bonucci a lasciare il suo posto nella difesa ospite. Nel secondo tempo poi il Bayer ha preso il largo con le reti di Koussounou, Tah e Tella, approcciandosi nel migliore dei modi alla sosta per le nazionali. Prosegue invece la stagione da incubo dei berlinesi, fanalino di coda in classifica con 6 punti.

Pari e gol invece tra Werder Brema ed Eintracht Francoforte, che impattano sul 2-2. Una partita sofferta per gli ospiti, che riescono a rimontare nel finale dopo il 2-0 dei padroni di casa. Il Werder infatti passa negli ultimi istanti del primo tempo con il rigore trasformato da Ducksch e in avvio di ripresa raddoppia con il gol di Borre. Un uno-due pesante da digerire per l’Eintracht, che però si rimbocca le maniche e torna in partita con le reti di Skhiri e Smolcic senza poi riuscire a completare il ribaltone negli ultimi minuti del match. Gli ospiti rimangono alle porte della zona europea, mentre i padroni di casa nonostante il rammarico per la rimonta subito guadagnano un punto utile per mantenere quattro punti di margine sulla zona retrocessione.

Si conferma infine in zona Champions il Lipsia, che supera 3-1 il Friburgo nell’ultimo match di giornata. Alla Red Bull Arena i padroni di casa passano subito in vantaggio con Simmons, ma nel recupero del primo tempo vengono raggiunti dalla rete di Rohl. Nel finale però arrivano il rigore di Openda al 78′ e il tris di Baumgartner all’80’ a regalare i tre punti al Lipsia che si conferma al quarto posto. Solo un punto nelle ultime tre giornate per il Friburgo, che sembra iniziare a perdere il treno europeo.