Highlights e gol Mantova-Albinoleffe 1-1, ritorno playout Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Christian Poliseno 11

Gli highlights e i gol di Mantova-Albinoleffe, match valevole per il ritorno dei playout del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione padrona di casa pareggia per 1-1, il che non basta per mantenere la categoria. Si salva l’Albinoleffe, Mantova in Serie D. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.