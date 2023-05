Probabili formazioni Bologna-Roma: trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Roma, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 14 maggio nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita tra rossoblù e giallorossi potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Thiago Motta contro Mourinho. Allievo contro maestro. Con le voci sul futuro del portoghese, l’ex Inter sembra essere nell’elenco dei possibili sostituti in giallorosso. Ora si sfidano uno contro l’altro. Di seguito, ecco le probabili scelte di formazione.

BOLOGNA – Arnautovic c’è, ma per lui si profila uno spezzone. Barrow parte dal 1′. Da valutare Kyriakopoulos, rimasto a riposo nella seduta del giovedì. Si scalda Lykogiannis. Out invece Sansone e Soriano.

ROMA – Continua l’emergenza difensiva, Cristante si scalda nei tre. Dybala potrebbe riposare, con Belotti e Abraham in coppia. Celik potrebbe tornare dal 1′ dopo aver scontato il turno di squalifica.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Barrow.

Ballottaggi: Ferguson 55% – Zirkzee 45%

Indisponibili: Soriano, Sansone, Kuriakopoulos (in dubbio)

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matić, Wijnaldum, Zalewski; Pellegrini; Belotti, Abraham

Ballottaggi: Belotti 55% – Dybala 45%

Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp, Llorente, Smalling

Squalificati: –