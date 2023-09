Highlights e gol Lucchese-Gubbio 0-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 4

Gli highlights e le azioni salienti di Lucchese-Gubbio, match del girone B di Serie C 2023/2024. Solo un pareggio a reti inviolate per le due squadre che hanno faticato a creare occasioni pulite da gol. Un punto a testa nei piani alti della classifica. Le due squadre rimangono imbattute in campionato. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.