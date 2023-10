Highlights e gol Juventus U23-Torres 0-1, sesta giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 34

Il video con gli highlights di Juventus U23-Torres 0-1, sfida valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C. A decidere la gara per i sardi è stata una rete di Liviero al 74′, che vale la sesta vittoria in altrettante partite e la vetta in classifica con 18 punti. Rimane ferma a quota 6 punti invece la Juventus U23.