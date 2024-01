Highlights e gol Juventus U23-Pescara 4-3: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 31

Il video con gli highlights di Juventus U23-Pescara 4-3, gara valida per la ventesima giornata del Girone B di Serie C. Passa in vantaggio la formazione ospite al 20′ con la rete di Cangiano, ma poco prima dell’intervallo arriva il pareggio dei bianconeri grazie a Damiani. Nella ripresa succede di tutto nel giro di appena sei minuti: al 56′ la Juve fa 2-1 con Comenencia, poi il Delfino pareggia al 60′ con Cuppone. Passano solo 120 secondi e i padroni di casa tornano avanti grazie a Guerra. Nel finale arriva anche il 4-2 della Juventus con Guerra che fa doppietta. Nel recupero accorcia le distanze Tunjov dal dischetto, ma la sostanza non cambia.