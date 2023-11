Highlights e gol Juventus U23-Arezzo 1-0: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 40

Gli highlights di Juventus Next Gen-Arezzo 1-0. Al 18′ il gol decisivo, anzi l’autogol, che decide la partita del girone B di Serie C: sul cross di Comenencia, c’è la deviazione di Masetti che batte il suo portiere nel tentativo di allontanare la palla. Al 53′ l’Arezzo resta in 10 con il doppio giallo a Mawuli. La Juve gestisce il possesso e conquista tre punti. I bianconeri salgono a quota 14, quattro in meno dell’Arezzo.