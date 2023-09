Highlights e gol Juve Stabia-Potenza 3-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

La Juve Stabia cala il tris sul Potenza, termina 3-0 la quarta giornata di Serie C 2023/24. Doppio vantaggio per le vespe già nella prima frazione di gioco con Candellone e Romeo. A mettere il sigillo sul match è ancora l’attaccante numero 7 che, dopo un’ottima prestazione, mette la firma su una doppietta personale. Reti inviolate per gli ospiti. Di seguito il video con gli highlights.