Highlights e gol Juve Stabia-Cerignola 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 14

Termina in pareggio la sfida tra Juve Stabia e Audace Cerignola, nell’ultima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. I padroni di casa chiudono la stagione raggiungendo l’obiettivo playoff per un soffio, ospiti che invece non fissano la quarta posizione tanto sperata. A timbrare il tabellino dei marcatori nella prima frazione sono le vespe con Silipo e Caldore, equilibrio poi ritrovato dai gol di Capomaggio e Malcore. Di seguito gli highlights del match.