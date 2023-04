Highlights e gol Foggia-Turris 4-0, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 7

Gli highlights e i gol di Foggia-Turris, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023. Il Foggia vince con un sonoro 4-0 e chiude nel migliore dei modi la stagione. Dopo un inizio equilibrato e con poche occasioni da gol, i padroni di casa sbloccano la gara prima dell’intervallo e poi dilagano con una facilità quasi disarmante. A segno Bjarkason, Peralta, Ogunseye e Frigerio. Ecco tutte le azioni salienti e le marcature della partita.