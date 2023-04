Highlights e gol Picerno-Pescara 0-3, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 28

Il Pescara vince per 3-0 sul campo del Picerno, nell’ultima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. I delfini chiudono così la stagione in terza posizione, padroni di casa che invece restano in sesta posizione. A firmare la vittoria dei biancazzurri Lescano con doppietta e Merola al 60esimo. Di seguito gli highlights del match.