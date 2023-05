Highlights e gol Gubbio-Pontedera 1-1: Playoff Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 17

Termina 1-1 tra Gubbio e Pontedera, nella sfida decisiva per il passaggio alla fase Nazionale dei Playoff di Serie C 2022/23. Pareggio a favore dei padroni di casa che, continuano il sogno grazie alla rete messa a segno da Semeraro sul finale di gara. Vano il rigore trasformato da Nicastro, per gli ospiti, nella prima frazione di gioco. Di seguito gli highlights del match.