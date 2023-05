Highlights Sinner-Shevchenko 6-3 6-7(4) 6-2, Internazionali d’Italia 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 15

Sinner batte 6-3 6-7(4) 6-2 Shevchenko nel match valido per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2023. Match combattutissimo con l’altoatesino che si è salvato al terzo set dopo aver sofferto il gioco in spinta del giovane russo, giocatore che farà molta strada nel circuito se gioca in questo modo. Ora agli ottavi Sinner se la vedrà con Cerundolo, che ha battuto Barrere in rimonta al terzo set.