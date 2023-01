Highlights e gol Foggia-Juventus 2-1: Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 18

Gli highlights e le azioni salienti di Foggia-Juventus U23 2-1. Decide la doppietta di Ogunseye nella semifinale di andata di Coppa Italia Serie C 2022/2023. Non basta, per ora, ai bianconeri il colpo di testa di Poli ad inizio ripresa. Un brutto errore di Raina nella ripresa condanna la Juventus. La gara di ritorno è in programma il 15 febbraio. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.