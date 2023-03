Highlights e gol FerralpiSalò-Mantova 3-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

La FerralpiSalò vince in casa contro il Mantova 3-1 e allunga in testa alla classifica salendo a 61 punti. Decisiva la doppietta di Siligardi e la rete di Guerra che ribaltano il gol in apertura di Bocalon al 5′ che proiettano la FerralpiSalò in vetta a +4 sulla Pro Sesto, fermata in casa dal Renate sullo 0-0.

GLI HIGHLIGHTS