Highlights e gol Crotone-Monterosi 2-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 42

I gol e gli highlights di Crotone-Monterosi 2-1, match valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Nel primo tempo grandi occasioni da ambo i lati. Al 16′ arriva il vantaggio del Crotone: gran traversone di Tribuzzi che trova il colpo di testa di Crialese. Mastrantonio sorpreso riesce solo a deviare, 1-0. Pareggio Monterosi al 33′. Lungo cross di Frediani che serve Bittante: il suo colpo di testa è letale, 1-1. Nella ripresa stesso copione del primo tempo. A segnare il gol vittoria è il Crotone, al 93′. Bruzzaniti scaglia un missile che finisce nel nel sette, dove Mastrantonio non può nulla, 2-1. Ecco il video con le azioni salienti della gara: