Highlights e gol Crotone-Messina 3-3: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 46

Un perfetto pari allo Scida di Crotone, termina 3-3 contro il Messina, l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2023/24. Ottima prestazione da parte di entrambe le formazioni, la sblocca Giunta, poi Tumminello e Gomez permettono ai rossoblù di chiudere in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa le marcature di Luciani e Polito per gli ospiti, e la seconda marcatura firmata da Tumminello, fanno chiudere il match sul pari. Di seguito il video con gli highlights.