Highlights e gol Casertana-Crotone 1-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 8

I gol e gli highlights di Casertana-Crotone 1-1, match valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al 16′ arriva il gol del vantaggio della Casertana: Montalto sblocca la partita con il suo quinto centro in campionato, 1-0. Al 65′ arriva il rigore per gli ospiti: espulso Cadilli, Casertana in dieci uomini. Gol del Crotone al 67′: Gomez trasforma il tiro dagli undici metri. Dopo aver scheggiato il palo la palla entra in porta, 1-1. Ecco il video delle azioni salienti del match: