Highlights e gol Catania-Turris 2-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 1

I gol e gli highlights di Catania-Turris 2-1, sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al 39′ arriva il vantaggio del Catania. Angolo di Chiricò e colpo di testa potente di Curado, tocca Fasolino ma non basta, 1-0. Arriva il gol del pareggio della Turris al 75′. Tiro in diagonale di Dauria dal limite d’area che viene deviato, De Felice ne approfitta e segna, 1-1. Al 97′ arriva la beffa per la Turris: Bouah segna sull’ultimo pallone della partita per il Catania, 2-1. Ecco il video delle azioni salienti del match: