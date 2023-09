Us Open 2023: ok Paul e Tiafoe, avanti anche Shelton

Ottima giornata per i colori americani allo Us Open maschile 2023. Tommy Paul conferma il suo ottimo periodo di forma e batte 6-1 6-0 3-6 6-3 Davidovich Fokina in poco più di due ore di gioco. Grande prestazione al servizio per il numero 14 della classifica Atp con 15 ace e l’80% dei punti con la prima di servizio. Paul avanza agli ottavi di finale e affronterà l’altro americano Ben Shelton, che ha battuto 6-4 3-6 6-2 6-0 Karatsev in due ore e 19 minuti di gioco. Avanti anche il terzo statunitense di giornata. Tiafoe batte Mannarino 4-6 6-2 6-3 7-6(6) in tre ore di gioco. Tiafoe agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra Zhang e Hijikata.