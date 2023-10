Highlights e gol Brindisi-Juve Stabia 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 48

Il video con gli highlights e i gol di Brindisi-Juve Stabia 1-1, match del girone C di Serie C 2023/2024. Il recupero della settima giornata termina in parità: passano in vantaggio gli ospiti con Candellone, poi però viene espulso Romeo in un parapiglia nell’esultanza, in undici contro dieci i pugliesi riescono a pareggiare con la rete di Valenti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.