Juventus Legends, squadra White vince 9-6 sui Black. In gol anche Del Piero e Zidane, emozioni per il ricordo di Vialli

Emozioni e spettacolo al Pala Alpitour di Torino per “Together – Black and White Show”, l’evento organizzato dalla Juventus per celebrare i 100 anni della proprietà Agnelli. Per l’occasione le Leggende bianconere sono tornate in campo per una partita di 40 minuti all’interno dell’impianto torinese. La Juventus White ha battuto la Juventus Black per 9-6: in gol tra i vincitori Matri (tripletta), Iuliano e Marchisio (doppiette) oltre a Torricelli e Zinedine Zidane, tra i più applauditi dal pubblico. Per gli sconfitti in rete Evra, Davids, Ravanelli, Di Livio, Ferrara e Alessandro Del Piero. Grandi emozioni al minuto 9 del primo tempo, quanto tutto il Pala Alpitour si è fermato per applaudire e ricordare Gianluca Vialli.