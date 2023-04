Highlights e gol Alessandria-Ancona 3-0, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 9

L’Alessandria si regala speranze per la permanenza in Serie C, infliggendo all’Ancona un chiaro e marcato 3-0. Mattatore di giornata è Sylla che procura un rigore e poi nel giro di quattro minuti mette a segno una doppietta che potrebbe far sperare ancora il club piemontese. Per l’Ancona brutto stop, ma partecipazione ai playoff al sicuro. Queste le emozioni del match.