L’orario e la diretta streaming di Lucchese-San Donato, match valido per la venticinquesima giornata della Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci dall’1-1 in casa del Rimini, mentre la formazione ospite arriva dalla netta sconfitta contro la Reggiana. Appuntamento questa sera, martedì 31 gennaio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports.