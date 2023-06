Formazioni ufficiali Lecco-Foggia: finale ritorno playoff Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lecco-Foggia, finale di ritorno dei playoff di Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 17:30 di domenica 18 giugno. Appena 90 minuti separano le due squadre dal proprio destino: una festeggerà la promozione in Serie B, l’altra sarà condannata a un’altra stagione in C. Favorito il Lecco, capace di espugnare 2-1 lo Zaccheria e dunque con due risultati su tre a disposizione. I ragazzi di Delio Rossi non partono però già spacciati e proveranno a rovinare la festa dei rivali al Rigamonti-Ceppi. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Bianconi, Battistini; Lepore, Girelli, Galli, Zuccon, Giudici; Pinzauti, Buso.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Bjarkason; Peralta, Ogunseye.