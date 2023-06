Fuoriprogramma per Tiémoué Bakayoko, centrocampista francese del Milan, che mentre era alla guida della sua Lamborghini si è scontrato oggi a Milano con un’altra vettura. L’incidente è avvenuto in piazzale Piola questa mattina. Subito dopo lo scontro, il giocatore è stato circondato da diversi fan, preoccupati per le sue condizioni fisiche, come testimoniano i video che sono ormai virali su ogni social.