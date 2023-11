Coppa Italia Serie C: la Juve Stabia batte la Turris in una sfida al cardiopalma

Terminata la sfida del secondo turno di Coppa Italia Serie C tra Turris e Juve Stabia. Il match ha visto trionfare i campani ai tempi supplementari, con il risultato di 3-5.

Nel primo tempo gli ospiti hanno dominato la gara. Al 2′ arriva il gol della Juve Stabia. Bentivegna riceve palla in area di rigore e batte Pagno con un tiro ad incrociare molto preciso, 0-1. Il raddoppio arriva al 42′ con un contropiede magistrale degli ospiti. Bentivegna inventa per Marranzino, che a tu per tu con Pagno non sbaglia, 0-2.

Nel secondo tempo si ribalta la situazione. Al 48′ la Turris accorcia le distanze. D’Alessio serve un bel pallone al centro, girata di Pavone in area di rigore che batte Esposito, 1-2. Nuovamente in gol al 51′. Matera spiazza Esposito e porta a compimento la rimonta della squadra di casa, 2-2. All’87′ arriva il tris: Scaccabarozzi insacca in rete su cross di Pavone, 3-2. Quando tutto sembra essere finito, la capolista del girone C risponde presente. Al 90+3′ arriva il pareggio: Vimercati approfitta di una corta respinta di Pagno e pareggia i conti, 3-3. Si va ai supplementari.

Ai supplementari si va con l’inferiorità numerica della Turris, che già dal 63esimo è rimasta in dieci uomini. La differenza in campo inizia a farsi sentire: al 106′ arriva nuovamente il vantaggio degli ospiti. Piovanello insacca in contropiede su assist di Aprea, 3-4. Si chiude definitivamente il match al 115′: D’Aprea insacca in contropiede, 3-5.