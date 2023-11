Salisburgo-Inter, Sommer: “Difesa sicura. Abbiamo sfruttato le occasioni”

L’Inter che passa in Austria contro il Salisburgo porta la firma anche di Sommer che è stato bravo a farsi trovare pronto quando c’era da gridare presente. Il portiere svizzero, dopo la vittoria ed i festeggiamenti per il passaggio del turno in Champions League, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime.

Sommer: “In questa squadra e nel reparto difensivo c’è grande dialogo, sono in ottima forma anche grazie ai miei compagni. Una partita davvero difficile contro un ottimo avversario. Abbiamo avuto pochi spazi di gioco per cui la chiave di lettura giusta è stata difenderci bene e vincere i duelli per poi sfruttare al meglio le poche occasioni avute. Abbiamo lavorato tanto per curare tutti i dettagli e adesso ci godiamo queste belle soddisfazioni. Dobbiamo comunque continuare così perchè ci saranno altre partite importanti in cui dovremmo fare bene. Io sono in una buona condizione, ho fiducia in una squadra che si difende bene e comunica molto. Tanti aspetti positivi di un gruppo del quale sono felice di far parte“.