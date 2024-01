Lazio, le ultime da Formello: Castellanos è tornato in gruppo, Patric a riposo anche oggi

A Formello la Lazio continua a faticare in vista dell’impegno con il Napoli. Sarri ha programmato una doppia seduta nella quale la notizia positiva arriva da Castellanos. L’argentino, infatti, è tornato in gruppo e domenica, salvo sorprese, guiderà l’attacco biancoceleste. Smaltita, quindi, lesione all’adduttore sinistro, i controlli effettuati due giorni hanno dato il via libera e per Sarri si tratta di un recupero fondamentale viste le squalifiche di Immobile e Zaccagni. L’altro grande dubbio riguarda Patric, sostituito con il Lecce per un problema alla spalla destra. Anche oggi lo spagnolo è rimasto a riposo, sempre pronto Gila che potrebbe quindi affiancare Romagnoli.