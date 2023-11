Coppa Italia Serie C: il Pescara batte il Pineto e avanza agli ottavi di finale

Terminata la sfida di Coppa Italia Serie C tra Pescara e Pineto, che ha visto la vittoria degli abruzzesi per 1-0. Il risultato odierno consente agli uomini di Zeman il passaggio agli ottavi di finale contro il Latina.

Nel primo tempo c’è stato bilanciamento tra le occasioni, con azioni da ambo le parti. Dopo un inizio di studio il Pescara sembra essere più concreto nella trequarti avversaria. Al 14′ arriva la prima azione del Pineto, con Aloi riesce a bloccare un’ottima serpentina di Njambè, evitando guai. Occasione per i padroni di casa al 24′: Aloi imbuca per Masala che conclude con il mancino, palla che sfiora l’incrocio dei pali. Al 38′ Njambè a tu per tu con Plizzari si fa ipnotizzare; sul tap-in Ruggiero la spedisce sul fondo. Al 41′ arriva il vantaggio del Pescara: Vergani a segno dopo un contropiede letale dei biancoazzurri, 1-0.

Nel secondo tempo calano le forze per la squadra ospite con i pescaresi che però non riescono a chiuderla. Palo del Pescara al 52′. Dopo una grande azione Vergani cerca il pallonetto ma colpisce il legno. Al 77′ Vergani si ripete, il tiro di un soffio esce a lato. All’80′ ultima azione biancazzurra, questa volta condotta da Cuppone e poi Mora: entrambi i tentativi vani.