Cukaricki-Fiorentina: problema al ginocchio sinistro per Mandragora, al suo posto Arthur

Brutte notizie in casa Fiorentina. Durante la sfida di Conference League contro il Cukaricki, Rolando Mandragora si è fermato toccandosi il ginocchio sinistro. Il giocatore era subentrato al 55′ a Duncan ed è stato costretto a uscire all’85’ probabilmente per un movimento non naturale del ginocchio. Al suo posto è entrato Arthur. Non si conosce l’entità dell’infortunio, ma è stato subito applicato del ghiaccio sul punto interessato.