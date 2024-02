Coppa Italia Serie C 2023/2024, il Catania raggiunge il Padova in finale: Rimini eliminato

Il Catania batte 2-0 il Rimini al ‘Massimino’ e si qualifica per la finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024, dove sfiderà il Padova. Dopo la vittoria dei biancorossi per 1-0 nel match di andata, Cicerelli e Castellini firmano le reti della rimonta e fanno esultare il pubblico di casa. La finale di andata è in programma martedì 19 marzo in casa del Padova, mentre la finalissima di ritorno avrà luogo martedì 2 aprile proprio al ‘Massimino’.

Per il vantaggio dei padroni di casa bisogna aspettare il 18′. Sturaro lavora un pallone in area e in spaccata crossa nell’area piccola: Di Carmine non calcia, Cicerelli sbuca da dietro e scaraventa la sfera in rete. L’1-0 toglie pressioni al Catania, che abbassa un po’ i ritmi e si limita a controllare il possesso palla alla ricerca di un varco per il raddoppio. Nella ripresa è il Catania ad avere la prima occasione da gol. Tello sfrutta una rimessa laterale battuta velocemente e si invola verso la rete, ma Colombi è bravo a murarlo.

La partita sembra indirizzata verso i supplementari, ma all’85’ il Catania pesca il coniglio dal cilindro. Dopo alcune proteste dei padroni di casa per un contatto sospetto in area, Castellini si coordina dalla lunga distanza e sfodera un mancino imprendibile per il portiere del Rimini. L’assedio degli ospiti nel finale porta al gol Gorelli negli ultimi istanti, ma l’arbitro fischia un fallo in attacco tra le proteste del Rimini. L’ultimo atto di Coppa Italia Serie C sarà tra Padova e Catania, con gli Etnei che giocheranno il ritorno tra le mura amiche.