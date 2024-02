Volley femminile, Champions League: Scandicci si ferma ai quarti, sconfitta da Eczacibasi

Scandicci ospita nel proprio palazzetto la formazione turca di Eczacibasi, per disputare la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, terminata 2-3. All’andata, le italiane avevano perso per 2-3.

La partita si fa accesa dopo pochi minuti in campo, con le due formazioni in grado di dar vita ad una lunga lotta, che si protrae sino alla fine del primo set. Sul match point è botta e risposta tra le due squadre, ma infine sono è Eczacibasi a spuntarla per 25-27. Nel secondo parziale, è invece Scandicci a prendere in mano la situazione, passando in vantaggio e conquistando un margine di qualche punto. Il parziale si conclude con le italiane avanti per 25-20. Nel terzo set, è ancora Scandicci a spuntarla, con Eczacibasi che sembra perdere energie rispetto ad un via di partita più energico. La formazione di casa approfitta della debolezza temporanea delle avversarie e porta a casa anche questo set, vinto per 25-18. Il quarto set vede Scandicci in controllo sino agli atti finali, quando Eczacibasi riesce nella rimonta, pareggiando e poi passando in vantaggio. Il parziale viene vinto dalle turche per 25-22 e la partita si allunga di un set. Il quinto set decide le sorti della partita, con Eczacibasi che ottiene la vittoria per 15-12, volando in semifinale.