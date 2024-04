Combinazioni Serie C ultima giornata girone B: ecco tutti i calcoli, gran bagarre playout

Ci sono ancora dei verdetti attesi nel girone B di Serie C in vista dell’ultima giornata che si terrà quest’oggi: ecco allora le combinazioni complete con tutti i calcoli. Non ci sono pass ancora disponibili per i playoff, è già tutto assegnato ma si possono decidere le posizioni dalla quinta alla decima, mentre è gran bagarre per i playout e la retrocessione diretta, al di là dell’Olbia già in B. Andiamo a scoprire di seguito cosa può succedere in questi ultimi infuocati 90′.

PLAYOFF – Non ci sono ancora posti da assegnare, però bisogna capire quali squadre occuperanno le posizioni che vanno dalla quinta alla decima. La Torres è infatti di sicuro seconda, la Carrarese è arrivata terza e il Perugia è quarto. E’ lotta tra Gubbio e Juventus U23 per quinto e sesto posto: scontri diretti in parità, umbri con due punti di vantaggio e differenza reti migliore di una sola unità, dunque potrebbe non bastare un pareggio se i bianconeri vinceranno. La formazione B della Vecchia Signora è al contempo chiamata quantomeno a difendere il sesto posto dall’assalto di altre due squadre: a 56 la Juventus Next Gen, inseguono a 52 Pescara e Pontedera. Entrambe hanno gli scontri diretti a favore con la Juventus U23, mentre il Pescara li ha a favore con il Pontedera. Dunque Juventus U23 sesta se vince, in caso di pareggio deve sperare che sia Pescara che Pontedera non vincano. Pescara sesto se vince e la Juventus U23 non vince. Pontedera sesto se vince e sia Juventus U23 che Pescara non vincono. Pescara almeno settimo se vince o se pareggia e il Pontedera non vince e il Rimini non vince, o se perde e il Pontedera perde e l’Arezzo e il Rimini non vincono, Pontedera settimo se vince e il Pescara non vince, oppure se pareggia e il Pescara perde e l’Arezzo vince con massimo un gol di scarto e il Rimini non vince. Per Pescara e Pontedera, in ogni caso, settimo e ottavo posto non sono al sicuro, perché al nono e decimo posto ci sono Arezzo e Rimini appaiate a 50, con i toscani avanti negli scontri diretti. Arezzo con scontri a sfavore col Pescara e in parità con il Pontedera (differenza reti migliore ma di una sola unità). Rimini con scontri a favore col Pescara e a sfavore col Pontedera. Di conseguenza, se pensiamo al settimo posto, Arezzo settimo se vince con due gol di scarto, il Pescara perde e il Pontedera non vince, Rimini settimo se vince e il Pescara non vince, l’Arezzo non vince e il Pontedera perde.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA A 90′ DALLA FINE

GUBBIO 56

JUVENTUS U23 54

PESCARA 52

PONTEDERA 52

AREZZO 50

RIMINI 50

PLAYOUT – E’ bagarre totale per i playout e la retrocessione. Pineto, Sestri Levante e Lucchese sono a 44 punti ma salve per gli scontri diretti con l’Ancona e per il fatto che anche da quintultime avrebbero almeno nove punti di margine sulla penultima. L’Entella ha gli scontri diretti a favore con la Fermana e dunque con un pareggio all’ultima giornata sarà salva, oppure con una sconfitta e la mancata vittoria di almeno una tra Fermana e Ancona. I marchigiani dorici sono al momento quintultimi e si salveranno in modo diretto in due casi: con una vittoria, perché manterrebbero almeno dieci punti sulla penultima, oppure con un pareggio o una sconfitta e la contemporanea mancata vittoria della Fermana, con cui ha gli scontri diretti a favore. Per la Recanatese sarà impossibile salvarsi in modo diretto: anche in caso di vittoria, salirebbe sì a 41, e se l’Ancona dovesse perdere resterebbe comunque dietro con scontri diretti alla pari ma una differenza reti oggettivamente irrecuperabile pari a sette lunghezze. Scontri diretti in parità anche con l’altra marchigiana, la Vis Pesaro, che insegue: anche in questo caso la differenza reti è peggiore, dunque non basterà pareggiare per mantenere almeno la quartultima posizione alla squadra della città di Leopardi, ma servirà una vittoria oppure sperare che la Vis non vinca. La Vis Pesaro può arrivare quartultima se vince e la Recanatese non vince. La Fermana, come detto, non ha il destino nelle proprie mani: per andare ai playout deve vincere e sperare che l’Entella perda oppure che l’Ancona non vinca.

LA SITUAZIONE DI CLASSIFICA A 90′ DALLA FINE

ENTELLA 42

ANCONA 41

RECANATESE 38

VIS PESARO 36

FERMANA 31