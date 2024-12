Il match tra Union Clodiense e Padova, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2024/2025 è rinviato a data da destinarsi. Inizialmente previsto alle 17:30, il fischio d’inizio è stato ritardato di 45 minuti a causa del forte vento presente sul posto, ma il sopralluogo dell’arbitro con i capitani ha poi portato alla decisione definitiva: non si può giocare. Ma cosa succede con le scommesse? E’ presto detto: se la partita sarà recuperata entro le prossime 72 ore, la quota sarà considerata come valida, in caso contrario la quota verrà portata a 1 sia nelle multiple che nelle singole, diventando di fatto ininfluente sulle giocate, “void”.

AGGIORNAMENTO: Il match verrà recuperato mercoledì 18 dicembre alle ore 20.30. Lo ha disposto la Lega Pro.