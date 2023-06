Lega calcio portoghese, il presidente dell’Assemblea generale è indagato per traffico di esseri umani

Indagato per traffico di esseri umani Mário Costa, presidente dell’Assemblea generale della Lpfp, la Lega calcio professionistico portoghese. La casa dell’uomo è stata infatti perquisita dalla Sef, polizia di frontiera portoghese, che non ha però rilasciato dichiarazioni. L’unica cosa confermata è l’esistenza di un’operazione nel nord del paese che coinvolge Costa e una scuola calcio nel distretto di Braga. A fare chiarezza sul caso ci ha provato il settimanale Expresso, spiegando come le vittime sarebbero oltre 30, tutti minorenni approdati in Portogallo dall’America Latina e dall’Estremo Oriente. Questi giovani sono sprovvisti di passaporto e devono pagare centinaia di euro al mese per restare nel paese. La Lpfp, dal canto suo, ha emesso un comunicato spiegando che Costa non ha nulla a che vedere con l’indagine in corso.