Denver Nuggets, coach Malone sul titolo NBA: “Non siamo soddisfatti, vogliamo costruire una dinastia”

Michael Malone, coach dei Denver Nuggets, ha commentato a caldo il titolo NBA conquistato grazie alla vittoria in gara-5 sui Miami Heat: “Pat Riley diceva che in questa lega all’inizio non sei nessuno, poi diventi uno che lotta per emergere, quindi un vincente, poi un contender, uno che punta al titolo, un campione e infine uno che punta a costruire una dinastia. Questa vittoria non deve essere quindi la fine di un viaggio, bensì l’inizio. E’ vero, abbiamo fatto qualcosa di storico qui a Denver ma non siamo soddisfatti“.

Malone ha poi ringraziato tutte le persone che l’hanno accompagno in questo lungo viaggio: “Dedico questa vittoria ai miei genitori, che non sono qui ma è come se lo fossero. Ringrazio mia moglie e le mie figlie, ma anche tutti gli allenatori per cui ho lavorato al college e la proprietà dei Nuggets“. Infine, una dedica speciale alla famiglia Kroenke: “Stan tifa basket fin da quando era piccolo e Josh ha giocato al college in Division I. Anche se amano tutte le loro squadre (possiedono anche franchigie in NFL e NHL, ndr), questo titolo è speciale“.